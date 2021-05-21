Обнинск, Калужская область, , 11:55 — REGNUM В городе Обнинске Калужской области за последнюю неделю удвоилось число новых выявленных случаев COVID-19 — при этом темпы вакцинации снизились. На этом фоне в городе отмечено активное участе в вакцинации от COVID-19 пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, сообщает 21 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на и. о. директора клинической больницы №8 ФМБА России Олега Ярошенко.

«Среди тех, кто привился (по состоянию на 19 мая), 4234 пациента — лица старше 65 лет. 1388 человек — старше 75 лет. Хронические заболевания в этих возрастных группах есть у подавляющего большинства пациентов. В частности, среди привитых пациентов старше 65 лет — у 80% пациентов имеются хронические заболевания. В группе старше 75 лет — примерно у 98%. И они привились, чтобы обезопасить себя. По итогам вакцинации никаких серьезных осложнений или нежелательных реакций горожане старшего возраста у себя не выявили», — отметил Олег Ярошенко.

Клиническая больница №8 ФМБА России создала максимально комфортные условия для вакцинации горожан. В Обнинске работают как стационарные пункты вакцинации, так и мобильные бригады на улицах города. Также на дому могут быть привиты маломобильные горожане. Всего в городе организовано девять вакцинальных пунктов. Также вакцинация проходит по предприятиям. Мобильный пункт объезжает организации и коллективы предприятий — по предварительным заявкам. В прививочных пунктах применяется отечественная вакцина, и проблем с её наличием нет.

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