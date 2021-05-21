Пожилые жители калужского Обнинска активно прививаются от COVID-19
Обнинск, Калужская область, 21 мая, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В городе Обнинске Калужской области за последнюю неделю удвоилось число новых выявленных случаев COVID-19 — при этом темпы вакцинации снизились. На этом фоне в городе отмечено активное участе в вакцинации от COVID-19 пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, сообщает 21 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на и. о. директора клинической больницы №8 ФМБА России Олега Ярошенко.
Клиническая больница №8 ФМБА России создала максимально комфортные условия для вакцинации горожан. В Обнинске работают как стационарные пункты вакцинации, так и мобильные бригады на улицах города. Также на дому могут быть привиты маломобильные горожане. Всего в городе организовано девять вакцинальных пунктов. Также вакцинация проходит по предприятиям. Мобильный пункт объезжает организации и коллективы предприятий — по предварительным заявкам. В прививочных пунктах применяется отечественная вакцина, и проблем с её наличием нет.