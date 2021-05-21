Махачкала, , 11:17 — REGNUM В Дагестане увеличена сумма ежемесячных выплат ветеранам Великой Отечественной войны Если раньше они получали от регионального правительства по две тысячи рублей, то теперь проживающим в республике ветеранам будут платить по 20 тыс. рублей.

Такое решение было принято по инициативе председателя правительства республики Абдулпатаха Амирханова. Её внес на рассмотрение парламента врио главы Дагестана Сергей Меликов. За увеличение выплат фронтовикам единогласно проголосовали депутаты Народного собрания региона на состоявшейся 20 мая очередной сессии законодательного органа.

По новому закону выплаты ветеранам будут предоставляться уже с 1 июня 2021 года.

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