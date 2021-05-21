Москва, , 11:17 — REGNUM У России есть большой потенциал в части развития «мягкой силы». Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мягкая сила — это то, с чем нам еще надо работать. Но потенциал у нас очень большой», — сказал Песков.

По его мнению, одним из инструментов мягкой силы может быть русский язык. Причем в мире к нему сохраняется высокий интерес, подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Русский язык — не самый распространённый в мире, но всё равно он имеет глубочайший потенциал. А главное, что он имеет богатейшую культуру. Всего несколько, наверное, богатейших культур есть в мире. Мы относимся к одной из них. Конечно, нам нужно себя нести в мир», — отметил Песков.

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