Москва, , 11:15 — REGNUM Россия «на своей шкуре» чувствует применение принципов двойных стандартов, которые являются очень циничной и неприятной разновидностью фейков. Об этом 21 мая в ходе выступления перед участниками марафона «Новое знание» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Двойные стандарты тоже стары как мир, и мы чувствуем часто — как Россия — двойные стандарты на своей шкуре и тоже с ними боремся», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва категорически не приемлет двойных стандартов в международных делах. В качестве примера вместо реального случая из международной практики он привёл ситуацию с разбитой тарелкой, на которую можно отреагировать по-разному. Например, сказать «На счастье» или «У вас руки не из того места растут». Это и есть, по его словам, двойные стандарты.

«Тарелка — это безобидный пример. А когда это касается межгосударственных дел, это то, с чем надо бороться, и то, чего мы категорически не приемлем», — подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ неоднократно уличал США в демонстрации двойных стандартах. Так, в 2020 году это касалось массовых уличных протестов в Соединённых Штатах, которые подавлялись силовым путём с применением специальных средств, бронетехники и газового оружия. При этом подобные действия властей в других странах многие американские официальные лица осуждали.