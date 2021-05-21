Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что во второй раз переболел коронавирусной инфекцией. Об этом 20 мая сообщила журналистка The Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на игрока.

«В этот раз все прошло лучше. Я уже был в этом положении, поэтому был сконцентрирован на скором возвращении к команде», — сказал Кузнецов.

В начале мая Кузнецов во второй раз за сезон попал в ковид-протокол и 17 мая был исключён из него. 20 мая он сыграл в третьем матче серии плей-офф против «Бостона», но не отметился результативными действиями.

В первый раз Кузнецова помещали в список отстранённых из-за коронавируса с 20 января по 7 февраля. Тогда он подтвердил, что переболел COVID-19.

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