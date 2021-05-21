Березники, Пермский край, , 11:14 — REGNUM По факту ранения учителя в лицее № 1 в городе Березники Пермского края возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

Задержан 17-летний ученик. Пока у него статус подозреваемого. Преступление квалифицируется по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По данным следствия, старшеклассник нанес ножевое ранение педагогу. Учительница госпитализирована.

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив, причины и условия, приведшие к совершению преступления», — сказали в СУ СКР по Пермскому краю.

На месте работает оперативно-следственная группа под руководством главы территориального следственного отдела. Ожидается приезд заместителя руководителя следственного управления СУ СК России.

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