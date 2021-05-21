Элиста, 21 мая 2021, 11:13 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 21 мая.
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С начала пандемии жертвами коронавируса стали 367 жителей Калмыкии.
ИА REGNUM напоминает, что положительный результат теста на коронавирус за сутки получили 13 человек. Выздоровели 15 носителей инфекции.
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