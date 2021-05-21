Элиста, , 11:11 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 13 человек, сообщает региональный оперштаб 21 мая. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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Лечение в ковидных госпиталях получают 147 пациентов с коронавирусом. Десять человек находятся в тяжёлом состоянии, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Режим самоизоляции соблюдают 202 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 20 706 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 20 032 пациента.

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