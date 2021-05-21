Симферополь, , 11:10 — REGNUM Республика Крым стала единственным регионом Южного федерального округа, который сумел увеличить доходы от туризма в пандемийном 2020 году. Об этом в своём отчете перед Госсоветом РК о работе правительства республики в 2020 году заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По приведенным Аксёновым данным, в 2020 году налоговые поступления в бюджет от туризма составили более 3,8 млрд рублей.

«Это на 2,5% больше, чем в 2019 году. Прямые доходы в общей сумме налогов составили 7,8% против 7,5% в 2019 году», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Крым посетили более 6,3 миллиона туристов, при том что турсезон из-за ограничений в связи с коронавирусом начался лишь 1 июля.