Нальчик, , 11:10 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попался на изготовлении поддельных денежных купюр житель села Черная Речка Урванского района. Молодой человек печатал на цветном принтере денежные купюры номиналом 500 рублей. Несколько из них ему удалось сбыть в торговых сетях, после чего злоумышленника задержали, сообщили 21 мая в пресс-службе МВД по региону.

В отношении фальшивомонетчика возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ». За своершенное преступление ему горозит до восьми лет лишения свободы.

По месту жительства 24-летнего подозреваемого были обнаружены цветной лазерный принтер, краски и копия денежной купюры достоинством 500 рублей. В машине у него была найдена еще одна такая купюра.

Задержанный признался в изготовлении фальшивых денег и сообщил, что успел сбыть пять подделок в разных населенных пунктах Урванского и Чегемского районов, а также в селе Адиюх.