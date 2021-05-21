Кызыл, 21 мая, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверки в связи с осложнением паводковой ситуации в ряде районов Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, в селе Сыстыг-Хем Тоджинского района подтоплены дома и ряд социальных объектов.

17.mchs.gov.ru Паводок. Тува

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Районный прокурор объявил главе администрации района предостережение о недопустимости нарушения закона и указал незамедлительно начать работы по развёртыванию пунктов временного размещения для пострадавших от паводка.

В Кызылском районе прокурор установил, что районные власти не приняли мерыпо созданию финансовых и материальных резервов для ликвидации последствий ЧС. В частности, отсутствуют запасы продовольствия, лекарств, стройматериалов и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

После внесения представления, администрация закупила 50 комплектов постельного белья, матрасы, заключила договоры с предпринимателями на поставку продуктов питания и СИЗов.

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