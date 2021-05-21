Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM В возобновивший работу коронавирусный госпиталь «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге утром 21 мая доставлен первый пациент с ковидом. Всего в городе на Неве из-за роста числа заболевших в течение недели развернуто около 450 дополнительных коек. Об этом 21 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госпиталя ветеранов войн (ГВВ).

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Временный коронавирусный госпиталь на базе выставочного комплекса «Ленэкспо» открылся в третий раз с начала пандемии.

«Около 10:00 мск в «Ленэкспо» был доставлен первый пациент», — рассказал собеседник агенства.

Напомним, за 19 мая в Петербурге с ковидом были госпитализированы 403 человека, что на 6,33% больше, чем неделю назад. В связи с ухудшением эпидемической ситуации по коронавирусу в Петербурге помимо «Ленэкспо» с 21 мая начала прием больных с COVID-19 городская больница №38 имени Н. А. Семашко в Пушкине. Для инфекционных больных в этом стационаре подготовлены 260 коек.

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