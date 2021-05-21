Брянск, , 11:21 — REGNUM В Брянской области 21 мая подтверждено ещё 63 случая заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 80 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области зафиксировано 39 553 случая заболевания COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 38 740 человек.

За сутки лаборатории проверили 1938 тестов, всего выполнено 557 781 исследование на коронавирус.