Таллин, , 11:08 — REGNUM Конгресс финно-угорских народов Европы «Культурные пейзажи — язык и дух» пройдет в Тарту, в Эстонском национальном музее, с 15 по 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии со ссылкой на решение кабинета министров. Таким образом, предположения ряда СМИ страны об отмене конгресса из-за эпидемии коронавруса оказались несостоятельными.

Главным организатором конгресса выступит некоммерческое объединение Fenno-Ugria Asutus, которое координирует участие эстонцев во всемирных конгрессах. Конгресс будет проведен гибридно: на месте и посредством онлайн-встреч.

Организаторы прогнозируют, что вместе с выступающими и командой организаторов на месте соберется до 150 человек.

Всемирный конгресс финно-угорских народов является самым важным представительским форумом финно-угорских и самоедских народов, целью которого является развитие и защита национального самосознания, языка и культуры финно-угорских народов, их сотрудничество, а также отстаивание права всех этих народов на самоопределение.

Подчеркивается, что проведение мероприятия важно для Эстонии как с точки зрения культурной и международной политики, так и поддержки культуры соплеменников.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отказался от участия в саммите.