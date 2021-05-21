Москва, , 11:09 — REGNUM В будущем человечество сможет путешествовать к другим солнечным системам. Об этом 21 мая заявил руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время своего выступления на марафоне «Новое время» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Однако для таких путешествий необходимо будет использовать новые виды энергии, которые пока не доступны для человечества.

«Ближайшая Солнечная система расположена на расстоянии четырех световых лет. Её нужно исследовать. И самый эффективный способ — это использовать антиматерию, а также коллапс материй. Тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы», — сказал Маск.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск выступил за нормализацию отношений России и США