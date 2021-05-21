Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM Директор центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО, Екатеринбург) Екатерина Кейльман отказалась комментировать информацию о своей возможной отставке. Об этом она заявила журналистам.

В эфире портала «Е1» Кейльман спросили, действительно ли она оставит руководительский пост. «Не комментирую слухи про отставку. Сегодня мы не про это», — сказал директор и продолжила разговор о парке.

Также Кейльман призналась, что различные ЧП в парке выбивают её из колеи. «Я эмоционально реагирую, ужаcно. Для меня каждый раз это огромный стресс, который в итоге выражается в какой-нибудь болячке или болезни», — призналась руководительница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Константин Киселёв заявил, что Кейльман уйдёт в отставку.

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