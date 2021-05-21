Таллин, , 11:05 — REGNUM Правительство Эстонии приняло принципиальное решение продлить действующие правила карантина до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, отметив, что при этом новых правил прохождения карантина устанавливать не планируется.

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Сообщается, что для вакцинированных от коронавируса COVID-19 освобождение от карантина в случае близкого контакта с заболевшим будет продлено с полугода до года. С полугода до года продлится также освобождение от самоизоляции при пересечении границы.

Для людей, переболевших COVID-19, продолжит действовать освобождение от карантина прежним сроком на полгода, считая с момента, когда человек выздоровел или врач признал его незаразным. В остальном карантинные правила остались прежними.