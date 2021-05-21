Москва, , 11:04 — REGNUM Борьбу с незаконными вырубками в России собирались вести давно, но только после прямого указания президента Владимира Путина и последовательного решения премьер-министра Михаила Мишустина это стало реальностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Запрет на вывоз грубо обработанной древесины делает бессмысленным промысел «чёрных лесорубов».

Их бизнес — тайно вырубить, подделать документы, даже устроить пожар, чтобы скрыть эти вырубки и получить деньги от продажи.

В этой преступной цепочке задействованы и полиция, и лесные инспекторы, и таможенники, и власти в лесных регионах. Когда тебя обязывают переработать древесину в продукт в виде досок или в иной форме, то тебе надо вкладываться в производство и легализовываться.

А значит и выходить на получение плановых объемов леса, что при тайных вырубках невозможно, и начинать платить налоги, потому что проверить объемы продукции на вкопанном в землю предприятии совсем просто», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2021 года вводятся пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности выше 22%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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