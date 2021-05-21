Киев, , 11:05 — REGNUM Новоназначенного министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко могут уволить за невыполнение обещания. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук 20 мая в эфире телеканала «Украина 24».

Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу вакцинировать от COVID-19 5 млн жителей Украины за первые 100 дней работы на посту министра.

«Если министр этого не сделает — он уйдёт в отставку», — прокомментировала Верещук слова чиновника.

Напомним, Ляшко стал министром решением 262 депутатов Верховной рады.

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