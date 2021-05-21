Казань, , 11:08 — REGNUM В Казани в культурном центре «Сайдаш» 25 мая в 17:30 (мск) стартует финал XI Международного открытого конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира — 2021», сообщает городской комитет по делам детей и молодежи.

Участниками мероприятия станут девушки в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие гражданство страны, которую будут представлять. Конкурсанток ожидает отборочный тур, подготовка к финалу, литературный вечер, уроки родного языка, посвященные Году родного языка и народного единства, а также заключительный и финальный этап.

Девушкам в финале предстоят дефиле в национальных костюмах, самопрезентация, творческая презентация и дефиле в вечернем платье. Жюри определит победильниц в номинациях: «Мисс Жемчужина мира — 2021», «I Вице-мисс Жемчужина мира — 2021», «II Вице-мисс Жемчужина мира — 2021».

Как сообщало ИА REGNUM, представительница Мексики Андреа Меза стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2021». Второй стала представительница Индии, третье место — у представительницы Бразилии. Четвертое заняла девушка из Доминиканской республики, пятое — из Перу. Конкурс проходил в казино Seminole Hard Rock во Флориде.

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