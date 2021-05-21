Москва, , 11:04 — REGNUM В преддверии внеочередных выборов в парламент Молдавии происходит возрастание агрессивной риторика со стороны Запада. Об этом 21 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы вынуждены вновь констатировать, что по мере приближения даты внеочередных парламентских выборов в республике, а они должны состояться 11 июля текущего года, агрессивная риторика у западных представителей лишь набирает обороты», — сказала она.

Также Захарова напомнила о недавнем выступлении главы делегации Евросоюза в Молдавии Петера Михалко, допустившем непозволительную критику в адрес органов молдавской государственной власти.

«Мы в очередной раз призываем США и страны ЕС отказаться от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств и влияния на происходящие в них внутриполитические процессы», — добавила официальный представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия удовлетворена решением о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.