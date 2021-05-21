Вашингтон, 21 мая 2021, 11:00 — REGNUM Президенты Соединённых Штатов и Южной Кореи Джо Байден и Мун Чжэ Ин 21 мая встретятся в Вашингтоне и обсудят в том числе вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Стороны также обсудят Китай, изменения климата, восстановление экономики, а также совместная борьба с коронавирусом, уточнила Псаки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл сказал в интервью агентству Yonhap о том, что глава США Джо Байден и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поделятся взглядами на КНДР, включая обсуждение северокорейской политики Вашингтона.
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