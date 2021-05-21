Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Сенатор-демократ Кирстен Джиллибранд заявила 20 мая, что она намерена еще раз участвовать в выборах президента США, сообщает New York Post.

«Я определенно хочу снова баллотироваться в президенты», — отметила она в интервью американским СМИ.

«Я так много узнала во время той кампании: о себе, о стране, о том, как добиться успеха в качестве политика», — добавила она. — Я научилась намного лучше говорить и стала лучше выполнять свою работу».

Джиллибранд официально начала свою предвыборную кампанию в марте 2019 года, но вышла из гонки через пять месяцев после того, как не смогла привлечь внимание к сбору средств и после того как опросы общественного мнения дали неутешительные результаты. В конечном счете она поддержала кандидатуру Джо Байдена.

Во время предвыборной кампании 2020 года она отметилась тем, что заявила в ходе дебатов, что первым дела она, если бы стала президентом, помыла бы с сильным чистящим средством Овальный кабинет, имея в виду нежелательность пребывания там президента Дональда Трампа.