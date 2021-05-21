Вашингтон, 21 мая 2021, 10:59 — REGNUM Сенатор-демократ Кирстен Джиллибранд заявила 20 мая, что она намерена еще раз участвовать в выборах президента США, сообщает New York Post.
Джиллибранд официально начала свою предвыборную кампанию в марте 2019 года, но вышла из гонки через пять месяцев после того, как не смогла привлечь внимание к сбору средств и после того как опросы общественного мнения дали неутешительные результаты. В конечном счете она поддержала кандидатуру Джо Байдена.
Во время предвыборной кампании 2020 года она отметилась тем, что заявила в ходе дебатов, что первым дела она, если бы стала президентом, помыла бы с сильным чистящим средством Овальный кабинет, имея в виду нежелательность пребывания там президента Дональда Трампа.