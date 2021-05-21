Москва, 21 мая 2021, 11:02 — REGNUM Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск принимает участие в марафоне «Новое время» в Москве по приглашению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом он лично заявил 21 мая во время своего выступления на форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению предпринимателя, между Россией и США следует выстраивать коммуникации.
«Это было бы замечательно. Я думаю, должно быть больше диалога и коммуникации между Россией и США.», — отметил Маск.
В ходе форума американский бизнесмен рассказал российской молодёжи о будущем автомобилей, а также анонсировал появление в России представительства Tesla.
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