Москва, 21 мая, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск принимает участие в марафоне «Новое знание» в Москве по приглашению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом он лично заявил 21 мая во время своего выступления на форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jdlasica Илон Маск

По мнению предпринимателя, между Россией и США следует выстраивать коммуникации.

«Это было бы замечательно. Я думаю, должно быть больше диалога и коммуникации между Россией и США.», — отметил Маск.

В ходе форума американский бизнесмен рассказал российской молодёжи о будущем автомобилей, а также анонсировал появление в России представительства Tesla.