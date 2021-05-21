Москва, 21 мая 2021, 10:58 — REGNUM Россия удовлетворена решением о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом 21 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
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Она отметила, что для исключения эскалации конфликта в секторе Газа необходимо возобновить прямые переговоры.
Захарова добавила, что остается в силе предложение российской стороны о проведении на территории России переговоров сторон конфликта в Восточном Иерусалиме.
Палестинская сторона заявляла о готовности к таким контактам, израильская сторона — не определилась, сказала Захарова.
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