Куала-Лумпур, , 10:58 — REGNUM Малайзия продолжает программу вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca, в то время как правительство Индонезии временно прекращает вакцинацию, а также распространение и использование данной вакцины, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Вакцинация началась 5 мая под непосредственным наблюдением министра науки и технологий Малайзии.

24 апреля 2021 года Малайзия получила 268 800 доз вакцины AstraZeneca по программе Covax.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Малайзии снова побит суточный рекорд по коронавирусу