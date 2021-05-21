Куала-Лумпур, 21 мая 2021, 10:58 — REGNUM Малайзия продолжает программу вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca, в то время как правительство Индонезии временно прекращает вакцинацию, а также распространение и использование данной вакцины, сообщает Antara.
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Вакцинация началась 5 мая под непосредственным наблюдением министра науки и технологий Малайзии.
24 апреля 2021 года Малайзия получила 268 800 доз вакцины AstraZeneca по программе Covax.
Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса.
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