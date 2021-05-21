Горно-Алтайск, , 10:57 — REGNUM Руководители Горно-Алтайска и Майминского района 20 мая подписали соглашение об установлении межмуниципального сотрудничества по развитию Горно-Алтайской городской агломерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

В рамках соглашения два муниципалитета объединят финансы и материальные ресурсы для решения вопросов местного значения.

«Соглашение направлено на комплексное развитие двух муниципальных образований, реализацию совместных инфраструктурных проектов, а также увеличение объемов жилищного строительства, объектов социальной сферы», — отметили в правительстве.

Однако это не повлечёт за собой изменение границ и утерю самостоятельности. Приоритетными направлениями в развитии агломерации названы улучшение качества жизни жителей, выравнивание уровня соцобеспечения, экология, рациональное землепользование и так далее.