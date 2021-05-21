Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Массовое ДТП с участием пяти машин произошло утром в пятницу, 21 мая, на внешнем кольце Кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга. В результате дорожной аварии, к счастью, никто не пострадал. Об этом 21 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

По предварительной информации, ДТП произошло около 09:30 мск на 52-м км внешнего кольца КАД. Там столкнулись двигавшиеся в попутном направлении пять легковых автомобилей.

«ДТП без пострадавших. Поврежденные машины занимают третью и четвертую полосы. Ожидают ГИБДД», — сообщили в пресс-службе дорожного управления.

Согласно сервису «Яндекс карты», на 10:40 мск дорожная ситуация в Северной столице оценивается в четыре балла. В настоящий момент в городе действует 75 ограничений из-за проведения дорожных работ и ДТП. Наиболее сложная обстановка наблюдается на КАД в районе Кудрово, где и произошло ДТП. Там на внутреннем кольце растянулась пробка на 3 км, а на внешнем — почти на 4 км.