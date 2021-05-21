Биробиджан, , 10:55 — REGNUM В Еврейской АО темп вакцинации от коронавирус вышел на уровень более 300 человек в день. На 21 мая в регионе вакцинировались уже более 12 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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Завершили вакцинацию от коронавируса, получив оба компонента препарата «Спутник V» или «ЭпиВакКорона», почти 9,7 тыс. жителей ЕАО.

Как отметил заместитель председателя правительства области Валерий Жуков, много заявок на вакцинацию поступает от трудовых коллективов. Пользуется популярностью развёрнутый пункт вакцинации в МФЦ Биробиджана.

Прививочные пункты работают в Еврейской АО без выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье первую прививку от коронавируса сделали уже более 133 тыс. человек, полный курс вакцинации завершили более 98 тыс. жителей. Минздрав края рекомендует руководителям предприятий создать максимально удобные условия для вакцинации своих трудовых коллективов, чтобы избежать возможного распространения инфекции.