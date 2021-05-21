Таллин, , 10:55 — REGNUM

Представители Эстонии Уку Сувисте и Латвии Саманта Тина не смогли пробиться в главный финал международного конкурса «Евровидение». Об этом сообщили организаторы конкурса по итогам зрительского голосования и голосования жюри.

20 мая в Роттердаме прошел второй полуфинал 65-го конкурса. В нем приняли участие 17 стран: Латвия, Эстония, Сан-Марино, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдавия, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Швейцария и Дания.

Из них в главный финал по итогам голосования попали представители следующих стран: Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии.

Ранее в финал «Евровидения», которое состоится в субботу, 22 мая, прошли Россия, Азербайджан, Литва и Украина.