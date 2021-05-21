Ханты-Мансийск, 21 мая 2021, 10:55 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске, сообщает 21 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 47 случаев, а 18 мая — 40 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 21 мая в Югре зарегистрировано 56 995 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 769 человек, 796 пациентов с COVID-19 скончались.