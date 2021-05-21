Вашингтон, , 10:54 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 142:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 25 очков. У «Индианы» 24 очка набрал разыгрывающий Малкольм Брогдон.

Таким образом, «Вашингтон» вышел в плей-офф Восточной конференции НБА, в первом раунде которого сыграет с «Филадельфией Сиксерс».

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