Киев, , 10:59 — REGNUM Членам предыдущих правительств Украины и бывшим политикам, которые проживают на государственных дачах в элитных посёлках под Киевом, предписано покинуть жильё до 24 мая. Об этом сообщило 21 мая информационное агентство УНН со ссылкой на собственные источники.

«Нам сказали съехать до понедельника. Что-то кому-то не понравилось, что мы там живём, и всех попросили собраться и — на выход», — рассказал журналистам неназванный собеседник.

Речь идёт о государственных дачах в посёлке Конча-Заспа, которые принадлежат Государственному управлению делами Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшие чиновники и политики должны уехать, а также пообещал, что не будет заселять в освободившиеся помещения своих соратников.

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