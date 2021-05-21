Иерусалим, , 10:58 — REGNUM Силы обороны Израиля объявили об уничтожении за последние 11 дней боевых действий более 100 километров оборонительных туннелей в секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на военных 21 мая.

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В ЦАХАЛ также сообщают об уничтожении 225 членов ХАМАС и палестинского «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе 25 командиров. В ходе кампании, получившей название «Операция Страж стены», уничтожены сотни ракетных установок и связанная с ними инфраструктура и нанесен «серьезный удар» по возможностям производства ракет ХАМАС и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По последним данным, военные уничтожили десятки объектов, используемых военным крылом ХАМАС, девять из которых — высотные башни, в том числе одна, используемая Associated Press, «Аль-Джазирой» и другими международными средствами массовой информации. Уничтожен ряд других зданий, используемых ХАМАС, включая 10 правительственных учреждений, 11 отделений министерства внутренних дел и пять банков, «которые управляли деньгами террористов», говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Кроме того, военные утверждают, что они сорвали ряд попыток рейдов, уничтожили десятки групп противотанковых управляемых ракет и перехватили семь атак беспилотников и две атаки с моря. В ЦАХАЛ утверждают, что система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила около 90% ракет.