Москва, , 10:55 — REGNUM Еще не сделавшим прививку от COVID-19 жителям России необходимо пройти вакцинацию. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Новое Знание».

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Как отметил один из участников форума, задавая вопрос Пескову, он сделал прививку от нового заболевания в один день с президентом России Владимиром Путиным.

«Обращаюсь ко всем, кто не сделал прививку в один день с Владимиром Владимировичем, если вы этого не сделали, это не поздно сделать и после Владимира Владимировича. Более того, это надо сделать», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис и заместитель министра иностранных дел страны Милтиадис Варвициотис приветствовали решение Европейского союза создать «паспорта вакцинации» от COVID-19.