Цхинвал, , 11:08 — REGNUM Представители Южной Осетии отправятся в Сирию в качестве международных наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщил агентству «Рес» спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев.

«Делегация едет в качестве международных наблюдателей на президентских выборах 26 мая», — сказал спикер парламента.

Тадтаев сообщил, что выехать в Сирию наблюдатели должны завтра, 22 мая. В делегации будет шесть человек. Они также проведут в Дамаске встречи с официальными лицами.

Стоит отметить, что предстоящие президентские выборы в Сирии будут вторыми по счету после начала войны в стране. Кроме действующего президента страны Башара Асада, заявки на участие подали экс-министр по делам парламента Абдалла Саллюм Абдалла и независимый активист Махмуд Ахмед Мараи.

Также кандидатом впервые в истории Сирии зарегистрировали женщину. Это — жительница Дамаска Фатен Али Нахар, которая не входит ни в какую партию.