Москва, , 10:53 — REGNUM Все страны в мире принимают законы, которые регламентируют анонимность в интернете. Об этом 21 мая на марафоне «Новое знание» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что мы живем в обычной жизни, не в виртуальной, и вся наша жизнь регулируется законами.

«Когда вы едете на машине, вы должны выполнять правила дорожного движения […] И так же сейчас все страны мира идут по введению законов жизни в интернете», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что анонимность в интернете, который является «питательной средой для фейков», провоцирует беззаконие.

«Потому что: ноль ответственности — раз, и анонимность — два», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявлял, что анонимность в интернете способствует безответственности пользователей. По его словам, важно лишить интернет анонимности. Климов считает, что информационное пространство должно быть таким же, как «улицы или квартира», когда нельзя делать безответственные заявления, прикрываясь анонимностью.