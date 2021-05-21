Москва, , 10:54 — REGNUM Представительство компании Tesla в скором времени может появиться в России. Об этом 21 мая заявил руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время своего выступления на марафоне «Новое время» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам предпринимателя, представительство компании может появиться не только в РФ, но и других странах СНГ.

«Думаю, что Tesla скоро уже будет представлена в России. Но надо смотреть широко: и на Казахстан, на страны СНГ», — сказал Маск.

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