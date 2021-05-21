Москва, , 10:51 — REGNUM Нефть 20 мая продолжила снижение третий день кряду, утратив уровень $65 за баррель впервые почти за месяц, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent достигла минимумов в районе $64,70 и финишировала вблизи нижней границы диапазона, потеряв около 2,5%. На утренних торгах 21 мая котировки пытаются оттолкнуться от дна, но пока безуспешно.

Brent остается в депрессивном состоянии, развивая откат от максимумов за пределами психологического уровня $70.

На этот раз давление на цены оказали разговоры на тему Ирана, который сообщил о прогрессе в консультациях с США о возобновлении ядерной сделки.

Успешное завершение переговоров предполагает снятие ограничений на Тегеран, в том числе на нефтяной сектор, а значит, до конца года иранская добыча может увеличиться более чем на 1 млн баррелей в день.

Опасаясь притока новой нефти, который может начаться уже этим летом, трейдеры избавляются от фьючерсов, хотя пока сообщения поступают в неофициальном формате и сторонам еще предстоит разрешить немало вопросов прежде чем санкции будут сняты, и Иран приступит к наращиванию экспорта.

После трехдневного падения Brent ищет предлог для отскока от минимумов, но пока не находит такового. Общее отношение к риску выглядит неоднозначно, доллар торгуется малоактивно и смешанно.

В отрасли основная тема для обсуждения — сделка США и Ирана. Иными словами, под занавес торговой недели цены могут реализовать локальную восходящую коррекцию разве что за счет технических факторов. В целом же перспективы подъема выглядят скромно», — считает эксперт.

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