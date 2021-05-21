Кострома, 21 мая, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Костромской области сильный ветер вновь стал причиной нарушения электроснабжения населённых пунктов. Об этом со ссылкой на администрацию региона передаёт ИА REGNUM.

Https://adm44.ru Провода

В 20 часов 20 мая грозовой фронт с сильным ветром, достигавшим 20 м/с стал причиной порывов линий электропередачи в 150 населенных пунктах в 10 районах области. В частности, отключенным от электричества оказался Заволжский район Костромы.

В настоящее время вернуть электричество удалось в большинство районов, сёл и деревень. На момент написания материала без света остаются 13 населённых пунктов в Островском, Сусанинском и Буйском районах области, где проживают 807 человек.

Напомним, до этого массовые отключения электроэнергии в Костромской области происходили 15 и 19 мая. Сильный ветер сорвал крыши сотен жилых домов, повредил социальные учреждения, повалил более 2 тысяч деревьев. По прогнозам Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, повторение ситуации не исключено и 21 мая. Днём в области ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, грозы с дождём и град.