Пало-Альто, США, , 10:54 — REGNUM Американская компания Tesla проведёт официальную премьеру новой версии электрического седана Model S Plaid 3 июня 2021 года. Об этом сообщил глава автокомпании Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Премьера новинки состоится в калифорнийской гигафабрике Tesla. По заверению Маска, Model S Plaid станет самой быстрой серийной легковой машиной в мире. От 0 до «сотни» автомобиль будет разгоняться менее чем за две секунды.

В движение электрокар приводится тремя высокоэффективными электрическими моторами с углеродными рукавами роторов. Самая производительная версия Model S сможет проехать на полной зарядке порядка 627 км.

Топовая комплектация модели Plaid + оснащена тремя электродвигателями общей производительностью 1100 «лошадей». Дальность хода этой версии — 836 км при полной зарядке, а максимальную скорость равна 322 км/ч.

Ранее правительство штата Калифорния обязало компанию Tesla выплатить штраф в размере $750 млн за загрязнения воздуха автопредприятием, расположенным в городе Фримонт.

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