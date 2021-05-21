Симферополь, , 10:51 — REGNUM Тарифы на коммунальные услуги на территории Республики Крым с 1 июля увеличатся на 3,6%. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 21 мая в своём отчёте о работе правительства региона в 2020 году, с которым он выступил в Госсовете РК.

«С 1 июля рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%», — заявил Аксёнов.

В частности, на 5,8% вырастут тарифы на природный газ, средний рост тарифа на электроэнергию составил 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года правительство РФ утвердило предельный индекс изменения размеры платы за коммунальные услуги для жителей Крыма и Севастополя на 2021 год в размере 6,2%.