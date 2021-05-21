Волгоград, , 10:52 — REGNUM Специальное гашение почтовых открыток, посвящённых Дню Волги, проводят до 23 мая в Волгограде. Первые штемпели поставили на теплоходе, сообщает пресс-служба администрации региона.

На памятной почтовой открытке запечатлён вид на Волгоград с реки. Дополнительно изготовлен штемпель специального гашения с изображением жилого комплекса «Волжские паруса». Всего выпущено четыре тысячи открыток, их можно приобрести в отделениях Почты России в Волгоградской области, спецгашение проводится до 23 мая в отделении почтовой связи по улице Мира, 9.

«День Волги призван привлечь внимание к проблеме сохранения реки как национальной гордости страны, ценного стратегического и природного ресурса. Отдыхать на Волгу приезжают россияне из разных регионов, туры по ней популярны и у иностранных гостей. Панорама Волгограда со стороны реки известна во всем мире», — отметил председатель регионального комитета по развитию туризма Владимир Попков.

Предполагается, что в 2021 году через Волгоградскую область будут курсировать 30 круизных теплоходов, что на шесть больше, чем в 2020 году.