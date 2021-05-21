Волгоград, 21 мая 2021, 10:52 — REGNUM Специальное гашение почтовых открыток, посвящённых Дню Волги, проводят до 23 мая в Волгограде. Первые штемпели поставили на теплоходе, сообщает пресс-служба администрации региона.
На памятной почтовой открытке запечатлён вид на Волгоград с реки. Дополнительно изготовлен штемпель специального гашения с изображением жилого комплекса «Волжские паруса». Всего выпущено четыре тысячи открыток, их можно приобрести в отделениях Почты России в Волгоградской области, спецгашение проводится до 23 мая в отделении почтовой связи по улице Мира, 9.
Предполагается, что в 2021 году через Волгоградскую область будут курсировать 30 круизных теплоходов, что на шесть больше, чем в 2020 году.