Чебоксары, , 11:17 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии обсуждают два резонансных дорожно-транспортных происшествия, которые произошли с разницей в восемь месяцев. Одно из них произошло 11 мая 2021 года, когда в селе Моргауши была сбита пятилетняя девочка, другое — 4 сентября 2020 года около того же села, когда погибли два человека. ДТП вызвали резонанс в связи с предполагаемым «рецидивом»: водитель один и тот же. Информацию об этом ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе МВД по Чувашии. А жители недоумевают, «почему 71-летний водитель, из-за которого погибли двое, до сих пор за рулём и снова попадает в ДТП».

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства ДТП в селе Моргауши, которое произошло 11 мая 2021 года в одном из дворов. По данным полиции, 71-летний водитель микроавтобуса сбил пятилетнюю девочку, которая вместе с дедушкой шла из детского сада. Ребёнок, которому сделано несколько операций, до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

В ведомстве отмечают, что водитель на момент аварии был трезв. По данному факту назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Между тем, в Моргаушском районе данное происшествие вызвало большой резонанс в связи с другой трагедией. Речь идёт о ДТП, которое произошло утром 4 сентября 2020 года около села Моргауши и унесло жизни двух членов семьи: погибли отец и дочь, в больницу попал сын.

«По предварительной информации, водитель при управлении школьным автобусом, принадлежащим Моргаушской средней школе, без пассажиров, выезжая с прилегающей дороги, совершил столкновение с «Ладой приорой», — отмечали тогда в чувашской полиции.

Читайте также: В Чувашии в аварию попал школьный автобус

В МВД по Чувашии подтвердили, что, по данным следствия, за рулём школьного автобуса тогда находился тот же водитель, которого сейчас подозревают в наезде на пятилетнюю девочку. После происшествия он перестал работать в образовательном учреждении.

Вероятно, водителя преследует какой-то злой рок или просто сказывается возраст. Но многих поразило, что в 71 год он до сих пор за рулём микроавтобуса.

«Почему он до сих пор за рулём, хотя ему 71 год и несмотря на смерть двоих человек, том числе ребёнка. В этот раз обошлось без гибели, однако это не просто сломать ногу… Это чуть не умереть… А на восстановление потребуются месяцы, не говоря уже о моральной травме», — недоумевают многие жители.

Читайте ранее в этом сюжете: Микроавтобус в Чувашии сбил пятилетнюю девочку