Москва, , 10:49 — REGNUM Именно тема отмены ЕГЭ может объединить российское общество, однако экзамен существует из-за позиции «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Сейчас единороссы пытаются подстроиться под общее критическое настроение, но сомневаюсь, что эта уловка сработает. Если в сентябре на думских выборах объединенные левопатриотические силы получат должную поддержку, к следующему лету кошмара ЕГЭ уже не будет в нашей жизни», — пообещал Миронов.

Миронов обратил внимание, что больше всего ЕГЭ критикуют граждане в возрасте от 35 до 44 лет, то есть родители.

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