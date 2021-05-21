Березники, Пермский край, , 10:49 — REGNUM В Березниках Пермского края в лицее № 1 после вооружённого нападения, совершенного учеником десятого класса на педагога, образовательный процесс остановлен. Работают правоохранительные органы и психологи с детьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования Прикамья.

В школе, где произошло ЧП, находится глава минобра Раиса Кассина. В ведомстве отметили, что в лицее № 1 охрану обеспечивает частное предприятие, есть тревожная кнопка с выводом в Росгвардию. О нападении школьники тут же сообщили охраннику, который сразу обезвредил агрессивного ученика. Следом прибыли бойцы Росгвардии.

«Накануне в школе была проведена проверка безопасности. По результатам проверки были замечания к работе охранника, сотрудник был заменён на следующий день», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, утром 21 мая в березниковской школе старшеклассник напал на педагога и нанес ножевое ранение.

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