Улан-Удэ, , 10:49 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании регионального оперативного штаба заявил о приходе третьей волны коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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«Пришла третья волна, и она сейчас будет расти. Сегодня 50, завтра-послезавтра будет 100. В Якутии уже за 120, регион весь закрывается — вводятся массовые ограничения. Я хочу, чтобы вы все, коллеги, поняли, что третья волна пришла, и надо нам с ней бороться», — отметил он.

В связи с этим определены условия проведения массовых мероприятий. Так, его участниками могут стать только люди с отрицательными результатами теста или после прививки. Справки о перенесении заболевания приниматься не будут.

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