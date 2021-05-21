Москва, , 10:50 — REGNUM Завод компании Tesla может быть открыт в России. Об этом 21 мая заявил руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время своего выступления на марафоне «Новое время» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, Россия имеет большие научные достижения и выдающиеся успехи в разных отраслях.

«Я очень восхищаюсь российскими достижениями, достижениями СССР в ракетных науках. Это очень впечатляет. Я считаю, что эта энергия, она сохранится, и я хочу призвать людей, чтобы они боролись за то, чтобы будущее было лучше, чем прошлое», — сказал Маск.

Читайте ранее в этом сюжете: Илон Маск рассказал о будущем автомобилей