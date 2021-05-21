Москва, 21 мая 2021, 10:50 — REGNUM Завод компании Tesla может быть открыт в России. Об этом 21 мая заявил руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время своего выступления на марафоне «Новое время» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, Россия имеет большие научные достижения и выдающиеся успехи в разных отраслях.
«Я очень восхищаюсь российскими достижениями, достижениями СССР в ракетных науках. Это очень впечатляет. Я считаю, что эта энергия, она сохранится, и я хочу призвать людей, чтобы они боролись за то, чтобы будущее было лучше, чем прошлое», — сказал Маск.
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